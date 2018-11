Pand beschoten in centrum Apeldoorn

De politie is op zoek naar twee personen die gezien zijn tijdens de schietpartij.

Man 1:

Kleine man, ongeveer 1,70 meter lang

Normaal postuur

Groene dikke "legerachtige" half lange jas met capuchon over zijn hoofd.

Trainingsbroek met op het rechterbeen een lichtkleurig logo. Een witte bies tot kniehoogte.

Donkere sportschoenen.

Man 2:

Kleine man, ongeveer 1,70 meter lang.

Normaal postuur.

Donkere kleding, dikke jas met capuchon over zijn hoofd.

De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben en nog niet met de politie hebben gesproken. Ook komen wij graag in contact met mensen die camerabeelden hebben of meer informatie over de beschieting. U kunt bellen via 0900-8844 doet u dit liever anoniem dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2018502735 SP