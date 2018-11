Aanhouding voor schietincident

Een man uit Arnhem zou die zondagmiddag rond 17.00 uur vanuit een auto beschoten zijn, waarop hij richting een Jumbo supermarkt wegrende. Twee verdachten reden er vervolgens met de auto vandoor, richting rotonde.

Eén van de verdachten werd in het centrum van Arnhem door een arrestatieteam opgepakt. De 45-jarige zit ingesloten voor verhoor. De recherche is nog volop met het onderzoek bezig, onder andere met het horen van getuigen.

Over deze zaak is eerder een nieuwsbericht verschenen, met daarin een oproep aan getuigen van het schietincident of mensen die meer weten over de weggereden auto om zich te melden.

2018498878 ^MJV