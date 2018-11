Dodelijk ongeval N36

De vrachtwagen kwam uit de richting van Hardenberg en reed in de richting van Ommen. De personenauto kwam uit de richting van Ommen en ging in de richting van Hardenberg. De auto is frontaal op de vrachtauto gebotst, en op de kop terechtgekomen in een sloot. De bestuurder van de personenauto, een 20-jarige man uit Ede is hierbij ter plaatse overleden.

2018501119 SP