Aanhouding woningoverval

Rond 16.25 uur kreeg de politie een melding dat er een woningoverval had plaatsgevonden op de Wheredijk. Het 16-jarige slachtoffer werd onder bedwang gehouden waarna de drie daders de woning doorzochten. Hierbij werden onder anderen een tablet en een laptop buit gemaakt. Hierna is het drietal er vandoor gegaan in onbekende richting. In het onderzoek kon de politie al snel een 15-jarige jongen uit Amsterdam aanhouden op verdenking van betrokkenheid bij de overval. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

2018214614