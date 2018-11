Drie mannen aangehouden voor poging inbraak

Rond 03.20 uur kreeg de politie een melding dat er werd ingebroken in een pand aan de Middelweg. Eenmaal ter plaatse troffen de agenten niemand aan maar was er wel braakschade aan het pand te zien. Een toegangsdeur bleek te zijn geforceerd. Getuigen konden vertellen dat zij drie personen in donkere kleding zagen wegrennen en daarna in een grijze auto zagen wegrijden. Op de Provinciale N8 ter hoogte van de N9 zag een andere agent de auto rijden. Hij ging er direct achteraan. Op de Provincialeweg werd de auto aan de kant gezet. In de auto zaten drie mannen. Tijdens het doorzoeken van de auto werd onder andere inbrekersgereedschap aangetroffen. Hierop zijn de drie verdachten aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Uit onderzoek bleek dat er niets buit gemaakt was.

2018214867