Mooi resultaat bromfietscontrole

Gedurende de bromfietscontrole bij het politiebureau in Heerhugowaard zijn 19 brom- en snorfietsen gecontroleerd. Zes personen hebben een bekeuring gekregen omdat zij op een opgevoerde bromfiets reden (te hoge constructiesnelheid). Hiervan moesten twee personen het kentekenbewijs inleveren. Zij moeten op eigen kosten het voertuig in originele staat terug brengen en opnieuw laten keuren door de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Ook is er een bromfiets dat technisch onderzocht moet worden omdat er mogelijk een begrenzer is gebruikt. Ook waren er twee personen die reden zonder rijbewijs.