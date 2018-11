Getuigenoproep overval op winkel in de Eerste Oosterparkstraat

De politie is op zoek naar getuigen die de mannen mogelijk kort voor de overval op zaterdag 3 november, omstreeks 10 uur, hebben gezien in de omgeving van de Eerste Oosterparkstraat of kort erna, omstreeks 10.45 uur, iets gezien of gehoord hebben. Hebt u informatie voor de recherche, neem dan contact op via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken, waar ook de mogelijkheid is om eventueel beelden te uploaden.