Gewapende overval op avondwinkel Oost Poort

Een man kwam daar de winkel binnen, bedreigde een personeelslid met een vuurwapen en eiste geld. De medewerker ging hier niet op in en vertelde dat hij de politie zou inschakelen. Hierop verliet de man weer snel de winkel zonder buit. Hij rende weg in de richting van de Doctor Schaepmanstraat. Onbekend hoe hij vervolgens is weggekomen.



De recherche stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen zich te melden bij de recherche van het politiedistrict Westland-Delft via 0900 – 8844. Het signalement van de overvaller is:

ongeveer 1.65 m

normaal postuur

blank

blauwe ogen

pet

blauw jack met logo op linkerborst

mogelijk zwarte hoodie onder jac

blauwe spijkerbroek

De man had een blauwe Albert Hein tas bij zich.