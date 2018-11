Aanhoudingen na melding over bedreiging met mogelijk vuurwapen in woning

De bewoner had inmiddels de woning verlaten. Agenten reden naar de woning en zagen daar een scooter wegrijden met twee opzittenden. Op de Lepelstraat werd de bestuurder, een 30-jarige man, gemaand te stoppen. De bijrijder, de 34-jarige man, zette het daarna echter op een lopen, maar hij werd al snel aangehouden. Omdat er over een vuurwapen werd gesproken werd er gezocht naar een vuurwapen die in de buurt van de Boekhorststraat in de bosjes gevonden is. De bewoner die de woning verlaten had werd na een doorzoeking in zijn woning buiten heterdaad aangehouden.