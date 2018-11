Brandstichtingen Spijkenisse: politie zoekt getuigen

“We doen op dit moment op alle locaties onderzoek. Wijkagenten gaan langs de deuren in de verschillende buurten, de Forensische Opsporing (FO) doet onderzoek. We weten nog niet of alles met elkaar verband houdt. De volgorde waarin we de branden zijn geweest, roept ook vragen op. Want het begon in Spijkenisse, nummer twee was in Hoogvliet en de rest weer in Spijkenisse”, aldus een rechercheur van het team.

De eerste brandmelding die binnen kwam was om 01:00 uur en betrof een scooter aan de Ir. Herman de Grootweg. Hierna volgde om 02:30 uur een busje aan het Titus Brandsmapad in Hoogvliet. Daar werden ook twee ruiten ingegooid van andere auto’s. Hierna zette het brandspoor zich weer voort in Spijkenisse. Aan de Veerweg vatten rond 02:50 uur twee auto’s vlam, aan de Molenlaan even na 03:00 uur één. Bij dit incident zag een agent de brand ontstaan en een man wegrennen. De agent zette de achtervolging in, maar de man wist te ontkomen.