Opnieuw drugsdealers van de straat in Vlaardingen

Vlaardingen - De politie hield maandagmorgen vijf mannen in de leeftijd van 19 tot 25 jaar aan op verdenking van handel in drugs. Bij invallen in twee woningen in Vlaardingen en Schiedam en in drie auto’s werden drugs, geld en sieraden gevonden. Met de aanhoudingen hoopt de politie de overlast in de wijk de kop in te drukken.