Verdachte aangehouden voor straatroof in Waalwijk

Agenten stelden direct een onderzoek in de omgeving in. De dienders zagen terwijl zij op het Walkvat liepen dat twee mannen vanuit een steegje de straat overstaken en een ander paadje inliepen. Ze stelden direct een achtervolging in. Ze achterhaalden een van die twee persponen. Deze jongeman voldeed aan een van de signalementen en werd aangehouden. Het gaat om een 25-jarige man uit Waalwijk, een bekende van de politie. Hij is vastgezet. Het onderzoek naar de andere straatrover wordt voortgezet.