Bestelbus met explosieve lading aangetroffen op A2

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid controleerden omstreeks 16.45 uur een bestelbus op de Marienwaard in Maastricht. De bestuurder, een 34-jarige man uit Geleen, had de bus gehuurd. De bijrijder, 18 jaar, kon zich niet legitimeren. Bij het onderzoek in de bus zagen de agenten dat de laadruimte gevuld was met een grote hoeveelheid jerrycans en dozen met het opschrift Fireworks. Het was de agenten bekend dat doorgaans illegaal vuurwerk in dergelijke verpakkingen vervoerd wordt. Verder hing in de laadruimte een penetrante chemische lucht. Hierop zijn de twee mannen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. De bestelbus met de lading is in beslag genomen.