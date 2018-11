Gebitsverzorgingsproducten in trek bij mobiele bandieten

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid kregen omstreeks 16.00 uur het verzoek uit te kijken naar een auto die mogelijk betrokken is bij mobiel banditisme. De auto was namelijk kort daarvoor door middel van Automatic NumberPlate Recognition (ANPR) op de A6 gesignaleerd. Even later zagen de agenten het betrokken voertuig rijden en op de Zeuslaan in Lelystad werd de auto gecontroleerd.