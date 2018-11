Verdachten van mobiel banditisme aangehouden

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid zagen dinsdagavond omstreeks acht uur op de A59 een auto rijden waarvan het kenteken in de politiesystemen voorkwam. De eigenaar van de auto werd namelijk in verband gebracht met vermogensdelicten. De agenten besloten de auto te controleren en gaven de bestuurder een volgteken. Het leek even alsof hieraan werd voldaan maar plotseling reed de auto toch weer de A59 op. Agenten in een tweede politieauto die was aangesloten, zagen vervolgens dat vanuit de bijrijderskant van de betrokken auto zakken werden gegooid. Aan een tweede volgteken werd ten slotte wel gevolg gegeven.