Vijf aanhoudingen na bedreiging

Vanwege de aard van de melding kwamen rond 22.22 uur meerdere politieagenten met kogelwerende vesten ter plaatse. Bij de woning troffen zij een groep van vijf mensen aan die aan het signalement voldeden en voor veel commotie zorgde. De agenten benaderden de groep met getrokken wapens en hielden hen aan. Bij de fouillering van de verdachten en bij een zoekactie in de omgeving werd geen vuurwapen aangetroffen. In de auto van een van de verdachten lag een honkbalknuppel die in beslag werd genomen.

De verdachten, vier mannen (29, 30, 38 en 48 jaar) en een 48-jarige vrouw, allen afkomstig uit Den Haag zijn naar het politiebureau overgebracht. Zij zitten nog vast.