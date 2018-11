Tom Driessen wordt Programmadirecteur Ondermijning

Tom vocht dit besluit aan en begin 2018 stelde de Raad van State definitief vast dat de weigering van een VGB onrechtmatig was. ‘Voor mij bewijst het dat ik ten onrechte van mijn taken ben ontheven,’ zegt Tom.

Akerboom: ‘Het is goed dat Tom Driessen zich na een afwezigheid van vijf jaar weer in wil zetten voor de politie. Tom is een politieman in hart en nieren en heeft ruime ervaring met de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en terrorisme. Hij kan bovendien bogen op veel internationale ervaring en beschikt over een groot netwerk, zowel binnen als buiten de organisatie. De korpsleiding heeft er alle vertrouwen in dat Tom deze zware en verantwoordelijke taak op zich kan nemen. Het thema ondermijning is actueler en urgenter dan ooit. Tom zal in zijn hoedanigheid van Programma Directeur Ondermijning ook lid zijn van het Strategisch Netwerk van de NP.’