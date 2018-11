Straatroof Arnhem, de politie zoekt getuigen

Het slachtoffer werd gevolgd door drie mannen, en onder bedreiging van een vuurwapen en een taser werd hij gedwongen zijn telefoon en portemonnee af te geven. Een van de mannen droeg een masker en de andere twee droegen een bivakmuts. Na de beroving zijn de verdachten weggerend de Neerlandtuinstraat in. De politie is een onderzoek gestart en is op zoek naar deze drie mannen.