Getuigen gezocht van schieten door politie in Wierden

Na het schietincident zijn er twee onderzoeken gestart. Eén onderzoek door de Rijksrecherche naar het schieten door de agent. Het andere onderzoek richt zich op de bedreiging die er aan vooraf ging. In dit onderzoek is de politie op zoek naar getuigen.

Was u zondag 4 november tussen 16.15 en 16.50 uur in de omgeving van de Weusteweg of Vlierdijk in Wierden en heeft u iets meegekregen van deze aanhouding of bedreiging? Misschien heeft u het incident gefilmd of foto’s genomen. Dit kan helpen bij het onderzoek.

Heeft u informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul onderstaand tipformulier in - ook voor eventuele foto's of video's. Melden kan ook anoniem via 0800-7000 of online via www.meldmisdaadanoniem.nl.

2018498931 ^MB