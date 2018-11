Op de gestolen auto zat een track- en tracesysteem, waardoor de positie van de gestolen auto direct bepaald kon worden en de politie gericht achter de boef aan kon.

Nadat de autodief een doodlopende straat was ingereden in Amsterdam, rende hij de auto uit en sloeg hij tevergeefs op de vlucht. De verdachte kon al snel worden aangehouden en hij is ingesloten.

2018215576