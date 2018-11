Vuilniszak vol hennep

De man reed weg via de Van IJsendijkstraat en stopte op de Fasinjetstraat, waar zijn passagier met een vuilniszak in zijn hand uitstapte en hard weg rende. Hij werd aangehouden en in de vuilsniszak bleek een grote hoeveelheid hennep te zitten.

De verdachte, een 26-jarige inwoner van Purmerend is overgebracht naar het politiebureau voor nader onderzoek en de hennep is in beslag genomen.

2018215125