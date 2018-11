Politie zoekt getuigen beroving

Rond 01.50 uur kregen agenten de melding dat een 78-jarige man uit Den Haag door twee jongens zou zijn beroofd op de Loosduinseweg. De man fietste op de Loosduinseweg in de richting van de Regentesselaan toen hij op de kruising met de Gaslaan door de twee jongens tot stoppen werd gedwongen. De twee verdachten maakten onder bedreiging van een steek- en vuurwapen een geldbedrag buit en renden vervolgens de Gaslaan in. Van de verdachten ontbreekt sindsdien elk spoor.



Signalement verdachten

Allebei volledig in het zwart gekleed.

Beiden tussen de 20-25 jaar en circa 1.75 meter lang.



Getuigen gezocht

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.