Snelheidsduivel twee keer betrapt

Hendrik-Ido-Ambacht - Politiemensen van Team Verkeer hebben een 32-jarige man uit Den Haag aangehouden nadat ze hem twee keer hadden betrapt. De agenten namen zijn auto in beslag. De man ging met een gevaarlijk hoge snelheid over de snelweg en reed nadat zijn rijbewijs was ingevorderd gewoon weer door in zijn auto.