Drugsvangst na prima Internationale samenwerking

De tocht, met Italiaanse rechercheurs van de Squadra Mobile di Genova en SCO di Roma, ging door Zwitserland, Luxemburg, Frankrijk en België in de richting van Nederland en duurde drie dagen. Voordat ze onze landsgrenzen bereikten namen ze contact op met de Nederlandse autoriteiten. Er werd direct een Nederlands rechercheteam geformeerd en een arrestatieteam opgeroepen. Bij de grens werd de vrachtwagen opgevangen door de politie Zeeland-West Brabant en een arrestatieteam. De vrachtwagen werd heimelijk gevolgd tot aan een loods op een bedrijventerrein in Roosendaal. Nadat de vrachtwagen daar naar binnen was gereden en men was begonnen met het lossen van de lading viel het team binnen. Er waren twee personen aanwezig die werden aangehouden, de chauffeur en een 48-jarige man uit Roosendaal. De chauffeur bleek van niets te weten en is kort na zijn verhoor in vrijheid gesteld. De verdachte Roosendaler zit nog vast. De partij heroïne werd gevonden in de lading.