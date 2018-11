Politie en partners houden grote integrale verkeersactie tegen mobiel banditisme

De politie hield twee Bulgaren van 31 en 32 jaar oud aan, omdat ze spullen bij zich hadden die vermoedelijk bestemd zijn voor het opzetten van een hennepkwekerij. De spullen zijn in beslag genomen en de twee mannen zijn ingesloten voor nader onderzoek.

Een persoon is aangehouden omdat hij een valse naam opgaf, zich niet wilde identificeren en zonder rijbewijs reed. Uiteindelijk bleek hij wel een identiteitsbewijs bij zich te hebben en is hij, een aantal bekeuringen rijker, heengezonden.

Ook deelden politiemensen 8 bekeuringen uit en inden meerdere boetes.

De afdeling Deurwaarders van de Belastingdienst liet 46 keer beslag leggen op auto's en 22 van die auto's zijn ook daadwerkelijk getakeld. ‘Klanten’ van de Belastingdienst betaalden ruim 71.000 euro aan achterstallige belastingen.

De afdeling Autoheffingen van de Belastingdienst had te maken met 7 naheffingen, van in totaal 11.325 euro, voor diverse economische delicten.