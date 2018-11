Strafrechtelijk onderzoek na noodlottig ongeval

Op die dag kreeg het slachtoffer een boom op zich toen hij over de Hakvoortseweg reed. Er waren op dat moment snoeiwerkzaamheden langs die weg. In eerste instantie is er, na overleg met de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie), een onderzoek gestart door het team Verkeer van de politie. Dat onderzoek wordt nu overgenomen door rechercheurs.