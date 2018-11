Aanhoudingen in Limburg in onderzoek naar drugshandel via darkweb

Roermond - In het onderzoek van de politie Oost-Nederland naar verdovende middelen, geld en bitcoins via darkweb zijn afgelopen dinsdag in Roermond twee personen aangehouden. De verdachten in dit onderzoek communiceerden via cryptofoons. Een deel van hun communicatie is door de politie onderschept in een onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd.