Hoe zien kinderen de Politie van de Toekomst?

Knip, plak, verf of teken samen met je klasgenoten jullie idee(en) over ‘De Politie van de Toekomst’. Hoe zien onze uniformen eruit? Vliegen we in auto’s? Vangen we boeven via de tablet of smartphone? Zijn er politierobots of andere slimme apps die ons helpen?

Wees samen met jullie juf en/of meester creatief en verras ons met jullie coole en gave ideeën over de politie van de toekomst. Kijk op de website www.vraaghetdepolitie.nl voor mee informatie over de politie, die jullie kunnen gebruiken in de klas. Verwerk samen in de klas al jullie fantasie in een gave collage!

Vermeld op de collage duidelijk klas, school, de naam van je juf/meester, het aantal klasgenoten en de contactgegevens van de school jullie hebben een aantal weken de tijd om na te denken en knutselen. Lever de collage uiterlijk 15 december 2018 in bij de politie.