Opnieuw autobrand in Spijkenisse

Spijkenisse - Opnieuw is er vannacht in Spijkenisse een auto in brand gezet. De eigenaar had zijn wagen gisteravond, woensdag 7 november, rond 22:00 uur geparkeerd aan de Brongras. Toen hij vanmorgen in zijn auto wilde stappen, zag hij dat er een ruitje was ingeslagen en het interieur was verbrand.