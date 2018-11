Verdachte aangehouden voor gewelddadige woningoverval 2016

Later die nacht werd in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam ook een onbekende persoon met een schotwond opgenomen. Hierbij werd een kogel uit het lichaam verwijderd. Deze kogel komt uit hetzelfde wapen waarmee het 68-jarige slachtoffer uit Harderwijk eerder die avond werd beschoten. Onlangs werd in het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht besteed aan deze overval. Dit leverde 6 tips op. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Heeft u meer informatie over deze zaak? Neem dan contact op met de politie via de gratis tiplijn; 0800-6070 of deel uw informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem; 0800-7000. Voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak is een beloning van 10.000,- beschikbaar.

2016614177 (JT)