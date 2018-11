Mogelijke dieseldieven aangehouden

Rond 18.30 uur zagen agenten het busje rijden. Omdat er vloeistof lekte werd het voertuig aan de kant gezet en gecontroleerd. De mannen konden de herkomst van vervoerde diesel niet verklaren. Hierop zijn de verdachten, van 29 en 41 jaar oud, aangehouden voor onder andere diefstal.

De recherche heeft het onderzoek in behandeling en roept de hulp in van getuigen of mensen die mogelijk slachtoffer zijn geworden van de dieseldiefstal. Heeft u informatie laat het ons dan weten via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000