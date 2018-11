Wateroverlast bij hennepkwekerij

’s Middags werd een onderhoudsmonteur naar een appartement aan het Betje Wolffplein gestuurd naar aanleiding van een melding van wateroverlast. De overlast zou veroorzaakt worden vanuit een appartement op een van de hogere woonlagen. Ter plaatse rook de monteur een sterke hennepgeur. Hij besloot de politie te waarschuwen.

In de woning vond de politie een in werking zijnde hennepkwekerij met ruim tweehonderdzestig (260) planten. De planten stonden in twee ruimtes. De politie nam de planten en de benodigde apparatuur (lampen, pompen, filters e.d.) in beslag.

In de woning trof de politie de bewoner. De verdachte werd aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

2018215963