Verlengde Stellingweg op 11 november afgesloten voor ongevalsonderzoek

Ter plaatse zullen op deze dag verschillende rij-proeven worden gehouden om meer inzicht te krijgen in de feiten en omstandigheden rond het ongeval tussen een personenauto en een motorfiets op 15 september, waarbij de 37-jarige bestuurder van de motor om het leven kwam.



Verkeer op de binnenring van de A10 in de richting van Zaandam wordt geadviseerd via afrit Landsmeer te rijden. Op de plaats van het onderzoek zullen zondag tevens tekstkarren opgesteld staan om het verkeer te attenderen op de wegafsluiting.