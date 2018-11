EVA-team spoort twee voortvluchtigen op

Katwijk

Op dinsdagavond 6 november hield de politie in een woning aan de Ranonkelstraat een 70-jarige man aan. De man was in 2014 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 33.000 euro vanwege oplichting. Omdat hij zich niet aan de afgesproken betalingsregeling hield, moet de man 186 dagen de gevangenis is en het openstaande bedrag terugbetalen.



Den Haag

Agenten van het EVA-team hielden op dinsdagochtend 30 oktober in een woning aan de Hoefkade een 55-jarige man aan. De Hagenaar was eerder veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 600.000 euro vanwege oplichting en witwassen. Omdat hij hier niet aan voldeed, moet de man nu voor 181 dagen de gevangenis in en daarnaast het openstaande bedrag, dat inmiddels wettelijk verhoogd is tot ruim 700.000 euro, terugbetalen.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.