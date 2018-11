Verkeerscontrole in Waddinxveen/ Zuidplas

Waddinxveen - Een verkeerscontrole van de politie Waddinxveen/Zuidplas in de nacht van 8 op 9 november is voor een aantal bestuurders duur komen te staan. Zij werden bekeurd voor verschillende overtredingen. De controle werd uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Eenheid.