Getuigen van ernstige mishandeling gezocht

Het is goed mogelijk dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van bovenvermelde opstootjes. Zij worden gevraagd zich alsnog bij de politie te melden en aangifte te doen. Het is van belang een goed beeld te krijgen van wat er zich die avond heeft afgespeeld.



De politie heeft al diverse getuigen gesproken, maar mogelijk heeft iemand informatie die nog niet met de politie is gedeeld of misschien heeft iemand beelden van die avond. Dat kunnen foto’s zijn, maar het liefst bewegende beelden (filmpjes). Als dat zo is dan kunt u die beelden Uploaden via bijgevoegd Tip-formulier.



Alle informatie is uiteraard ook welkom via 0800-6070 of via ‘M’ Meld Misdaad Anoniem, via 0800-7000.