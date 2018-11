Inbreker rent rondje om oliebollenkraam

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, want het is vroeg donker. Snel alarm slaan betekent een grotere kans om inbrekers te pakken. Zo gebeurde dat gistermiddag op de Martinus Steijnstraat in de Afrikaanderwijk. Een bewoner kwam rond 12.30 uur thuis en zag bij zijn voordeur dat het slot kapot was. Hij belde meteen 112 en terwijl hij de politie aan de telefoon had, kwam de inbreker naar buiten. Met een schroevendraaier maakte hij stekende bewegingen naar de bewoner, duwde hem opzij en vluchtte. De bewoner liet het er niet bij zitten en ging er achteraan. Beneden in het portiek kreeg hij nog een klap in zijn gezicht, maar ook dit was geen reden voor het slachtoffer om op te geven. Wel verloor hij de dader daardoor even uit het oog. Maar opeens zag hij de inbreker uit een restaurant op de hoek van de Beijerlandselaan komen, naast de oliebollenkraam. Hij nam een sprintje achter de verdachte aan die, voor de tram langs, via de avondwinkel, weer rennend langs de oliebollenkraam kwam. Omdat de melder steeds zijn locatie doorgaf aan de meldkamer, troffen agenten en de heldhaftige bewoner elkaar, met de inbreker in het midden. De 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is meegenomen naar het bureau. In zijn zak vonden politiemensen verschillende spullen die onderzocht worden. Ook zat de andere helft van het deurslot nog in zijn zak. Het inbrakenteam onderzoekt of deze verdachte meerdere inbraken op zijn naam heeft staan.

Zorg dat uw woning niet het doelwit wordt

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de feestdagen.

Van november tot en met februari vinden jaarlijks de meeste woninginbraken plaats. Daarom start per 1 november weer de donkere dagen aanpak. Het doel is het tegengaan van stijgingen van inbraken, overvallen en straatroven. Gemeenten en politie attenderen bewoners erop dat ze ook zélf acties kunnen nemen om de kans op woninginbraak te verlagen. De meeste inbrekers gaan voor een snelle buit. Hoe langer ze bezig zijn uw woning binnen te komen, hoe groter de kans dat ze het opgeven. Ziet u een verdachte situatie, bel altijd 112. De politie komt liever voor niets, dan dat ze te laat zijn. Wist u dat 80% van de aanhoudingen komt door een 112 melding? Dus twijfel niet, bel altijd 112.

Hier vindt u meer preventietips

Hieronder een filmpje over het belang van camerabewaking.