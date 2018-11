Agent krijgt trap in gezicht bij melding huiselijk geweld

De politie kreeg in de avond een bezorgd kind aan de lijn die meldde dat zijn moeder en stiefvader ruzie hadden. Beide kinderen waren bang en waren het huis uit gevlucht. Toen de politie bij de woning kwam, troffen zij in de woning een agressieve man aan. De agenten betraden de woning om de situatie te bekijken. De bewoner liep naar de trap en wilde niet met de agenten in gesprek. Hij schopte bovenaan de trap naar beneden waar op dat moment een agent stond. De agent kreeg hierdoor een trap in het gezicht en raakte oppervlakkig gewond. Hij deed aangifte tegen de verdachte.