Drugsdumpingen Sluiskil en Biervliet

Wij onderzoek de zaak en zijn op zoek naar getuigen die in de omgeving iets verdachts gezien hebben. De recherche onderzoekt het tijdspad en is ook opzoek naar getuigen die op die locaties niets hebben zien liggen. U kunt zich melden via 0900 – 8844. U kunt meldingen ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.