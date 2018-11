Man onder invloed van drugs achter het stuur

De man kreeg op vrijdag 9 november rond 4.20 uur een stopteken op de Deltaweg omdat hij nog boetes had open staan. De man zijn auto werd daarom in beslag genomen. Ze namen hem een blaastest uit, maar daar kwam niks uit. Agenten zagen vervolgens een joint in de auto liggen. Ze wilden daarom uit voorzorg de verdachte ook nog een speekseltest laten af nemen om te checken of hij drugs gebruikt had. De man was inmiddels al vertrokken. Ze kwamen hem op de Anthony Fokkerstraat tegen. Hij weigerde een speekseltest en moest mee naar het politiebureau. Daar werkt hij wel mee. Uit een eerste test bleek dat hij vermoedelijk onder invloed van drugs was. Er is bloed bij hem afgenomen voor verder onderzoek. Verder bleek hij ook nog een kleine hoeveelheid speed op zak te hebben. Die is in beslag genomen en vernietigd. De man is met een proces-verbaal op zak naar huis gestuurd.