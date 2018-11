Mannen mishandelen winkelpersoneel en klant tijdens diefstal

De twee mannen kwamen rond 20.00 uur de supermarkt binnen. Zij vielen op door hun luidruchtige gedrag. Toen zij ook nog eens een blik bier in de winkel opentrokken, was dat aanleiding voor een personeelslid om hen aan te spreken. Hier waren de mannen niet van gediend, waarop zij het personeelslid uitscholden en een grote mond gaven. Een klant bij de kassa greep in en kreeg vervolgens van een van de mannen een vuistslag in het gezicht. Hierna liepen de mannen met een aantal blikken bier zonder te betalen langs de kassa. Hier trapten zij ook nog eens een personeelslid.