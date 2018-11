Overheid haalt ondermijning onderuit in Rotterdam-Zuid

Wie als crimineel een beetje succesvol wil zijn, heeft de hulp van de bovenwereld nodig. Voor een onderkomen voor bijvoorbeeld hennep is een makelaar noodzakelijk, voor het witwassen van criminele winsten een financiële dienstverlener. De vermenging tussen de onder- en bovenwereld die zo ontstaat, dát is ondermijning. Door het deel ‘bovenwereld’ in ondermijning lijkt het bijna normaal. Maar ondertussen zagen criminelen aan de stoelpoten van onze maatschappij. Om schade aan de structuren in onze maatschappij of het vertrouwen daarin te voorkomen, pakt de overheid ondermijning gezamenlijk aan.