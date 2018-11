Politie wil praten met BOinK

De politie heeft gisteren ook kennis genomen van de ouders die in de media anoniem hun verhaal deden. Omdat de politie de identiteit van deze ouders niet kent, is het helaas onmogelijk inhoudelijk op hun klachten te reageren of met hen in gesprek te gaan. Juist daarom is het gesprek met BOinK en LANGSZ van belang. De politie kan de signalen dan hopelijk meer concreet maken.