De moord op Dirk Schaap

Dirk Schaap, een alleenstaande man, was drugsverslaafd en verscheen trouw drie keer per week bij de methadonverstrekking. Dirk was een bekende in het drugswereldje in Haarlem en kreeg thuis regelmatig bezoek van andere druggebruikers. Alles leek erop dat hij in 1993 wilde afkicken om zijn leven weer op de rit krijgen. Begin september dat jaar was hij zelfs voor het eerst sinds lange tijd naar de kapper geweest. De laatste keer dat Dirk zijn methadon ophaalde was op 27 september 1993. Daarna bleef het stil. Totdat Dirk dood werd aangetroffen in zijn woning.

Heeft u informatie?

Beloning van € 15.000,--

Het Openbaar Ministerie heeft een beloning van € 15.000,-- uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze overval.

