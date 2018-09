Motorrijder overleden na dodelijk ongeval

Het ongeluk gebeurde omstreeks 06.40 uur op de Ellecomsedijk (N317) op de brug tussen Dieren en Doesburg. De motorrijder kwam door nog onbekende oorzaak frontaal in aanrijding met de bestelbus. Zowel de bus als de motor vlogen door de aanrijding in brand. De bestuurder van de bestelbus raakte niet gewond.

De hulpdiensten kwamen direct ter plaatse en hebben nog geprobeerd de man te reanimeren. Dat is helaas niet gelukt. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden.

De politie doet onderzoek naar het ongeval. De weg is in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De verwachting is dat de weg nog wel enige tijd gestremd blijft.

Mensen die meer informatie hebben over de toedracht van het ongeval worden verzocht te bellen met de politie op 0900 8844.

^NR