Aangehouden voor vuurwapenbezit

De auto was weggereden in de richting van de Letterhout. Op de Aris van Broekweg kon de bestuurder staande worden gehouden. Hij gaf ongevraagd aan dat hij een luchtdrukwapen op de achterbank had liggen. Het wapen werd in beslag genomen en de verdachte werd aangehouden. De 25-jarige man werd overgebracht naar het politiebureau in Zaandijk.

2018170063