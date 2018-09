Getuigen gezocht valpartij op fietspad

Wij zijn op zoek naar getuigen die het incident hebben gezien. Hebt u informatie? Meld u zich dan via 0900 8844, via de politieapp (06 12 20 70 06) of het meldformulier op politie.nl/melden. Anoniem mag ook via 0800 7000 of het meldingsformulier van M (BVH 2018206539). Met name vagen wij de bestuurder van een witte bestelbus met daarop groene letters en een man op een fiets om te reageren.