Getuigen gezocht van overval met bedreiging

Rond 22.00 uur kwamen drie mannen de cafetaria binnen. Ze dreigden de aanwezige medewerkers met iets wat op een vuurwapen leek. Na een greep in de kassa gingen ze er vandoor en renden weg in de richting van tankstation Tinq, in dezelfde straat. In de omgeving is gezocht door agenten, maar van het drietal was geen spoor te bekennen. De politie doet nader onderzoek en heeft onder andere camerabeelden veilig gesteld.

Oproep

Heeft u iets verdachts gehoord of gezien voor, tijdens of na deze overval, wat ons kan helpen in het onderzoek? Dan kunt u bellen met 0900-8844. Anoniem informatie delen kan ook via 0800-7000.