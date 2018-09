Twee personen aangehouden na steekincident

Almelo - Twee inwoners van Almelo van 17 en 25 jaar zijn op zondagmorgen 2 september aangehouden naar aanleiding van een incident eerder die nacht in het centrum van Almelo. Hierbij werd een 16-jarige plaatsgenoot tweemaal gestoken in zijn been en rug. Hij moest zich aan zijn verwondingen laten behandelen in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de aanleiding van dit incident en roept getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken op zich te melden via telefoonnummer 0900-8844. 2018395662