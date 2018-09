Drie verdachten aangehouden voor poging diefstal

Winkelpersoneel stuitte in een ruimte aan de achterzijde van hun pand op een aantal onbekende mannen. Deze mannen probeerden goederen te stelen. Nadat de verdachten waren betrapt, vluchtten zij weg in een bestelauto.

De politie werd direct gealarmeerd en in totaal konden drie verdachten worden aangehouden, mede omdat de politie ook goede informatie had gekregen over de bestelauto. Deze bestelauto werd kort hierop door de politie opgespoord nabij de Velsertunnel.

De drie verdachten, mannen in de leeftijd van 25 t/m 30 jaar werden aangehouden. De recherche heeft een onderzoek ingesteld.

2018170334